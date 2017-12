Vermiste man en pick-up gevonden in kanaal

Speurders zijn vandaag volop aan het zoeken geweest naar de twee vermiste schoonbroers die sinds maandagnamiddag geen teken meer van leven hebben gegeven. Onder meer in het kanaal Brugge-Oostende. Het parket laat weten dat één van de mannen gevonden is.

"Het parket kan bevestigen dat de pick-up van de vermisten deze middag is aangetroffen in het kanaal Brugge-Oostende. In het voertuig werd het levenloze lichaam van Henk Haedens aangetroffen. Patrick Coudeville is nog niet teruggevonden. Alles wijst in de richting van een spijtig ongeval, maar er wordt uiteraard nog verder onderzoek gevoerd om alle andere pistes uit te kunnen sluiten," luidt het in een mededeling donderdagavond.

Wat er gebeurde

Op maandag 11 december 2017 om 15u30 verlieten de 62-jarigen Patrick Coudeville en Henk Haedens het restaurant « Jolly Sailor » in de Hendrik Baelskaai in Oostende. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hen. Het gaat om twee schoonbroers uit Jabbeke. Ze moesten na het restaurantbezoek nog naar Brugge voor een afspraak, maar zijn daar nooit komen opdagen.

Auto

De mannen verplaatsen zich met een blauwe Ford Ranger met de gepersonaliseerde nummerplaat WOODFARM. Henk is 1m76 groot en mager gebouwd. Hij heeft zwart kortgeschoren haar. Hij is in het bezit van een zwarte rolstoel en hij heeft dringend medische zorgen nodig. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een zwarte training en zwarte schoenen.

Patrick is 1m88 groot en mager gebouwd. Hij heeft grijsgroene ogen en draagt een grijs ringbaardje. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een grijs hemd, een bleke vest, een zwarte broek, een groene regenmantel en zwarte schoenen. Indien u Henk Haedens of Patrick Coudeville of hun voertuig gezien hebt, of u weet waar zij zich bevinden, dan vragen de speurders dit te melden op het gratis nummer 0800/ 30 300.