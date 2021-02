Vermiste man na 30 jaar dood teruggevonden in zijn wagen

Op zondag 31 januari meldde een getuige aan de politiezone Brugge dat hij aan de Damse Vaart onder water de contouren had gezien van een voertuig. Een duiker begaf zich onder water en de brandweer haalde daarna een oude Ford Taunus uit het water.

De contacten werden gelegd met de Cel Vermiste Personen, die zeer snel de link legde met een verdwijningsdossier van 1990. In de zomer van 1990 verdween een man (geboren in 1952, 38 jaar op het ogenblik van zijn verdwijning) uit Brugge. Hij was toen laatst gezien met zijn voertuig Ford Taunus.

Vandaag werd verder door de Cel Vermiste Personen nazicht verricht met bijstand van het identificatieteam, de civiele bescherming en het labo van de federale gerechtelijke politie. Tijdens het onderzoek werd een stuk nummerplaat teruggevonden dat inderdaad kon overeenstemmen met de nummerplaat van het voertuig van de verdwenen man. Voorts werd het voertuig minutieus doorzocht, waarbij menselijke resten werden teruggevonden alsook persoonlijke goederen van de verdwenen man, zoals zijn identiteitskaart. Het onderzoek gaat verder, maar er zijn voldoende elementen om aan te nemen dat het inderdaad de verdwenen man uit Brugge betreft.

De familie van de man is intussen op de hoogte gebracht.