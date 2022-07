De moeder en haar dochtertje die sinds dinsdagavond spoorloos zijn na hun verblijf in Oostende, hebben de kuststad toch verlaten. Dat was eerst nog niet zeker, maar dat is nu bevestigd door de politie.

De twee hebben dinsdagavond rond half zeven de trein genomen naar Luik. Rond half twaalf 's avonds zijn ze voor het laatst gezien in het station Guillemins in Luik. Wie informatie heeft, kan contact opnemen met de politie via het gratis nummer 0800/30.300 of via Child Focus op het nummer 116000.

Bekijk hier het opsporingsbericht.