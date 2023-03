De vrouw van 82 uit Reninge die vermist was sinds dinsdagmorgen is levenloos teruggevonden. Dat laat de federale politie weten.

Meer details maakt de politie niet bekend. De jongste dagen waren er zoekacties met een drone en een politiehelikopter naar de vermiste vrouw. Politie en gerecht hebben gisteren ook een opsporingsbericht verspreid.

Met de fiets

Ze vertrok dinsdag van bij haar thuis in Reninge met haar elektrische fiets en zou 's middags gaan eten in WZC Zilvervogel maar is daar niet geweest.

Vanmiddag liet de opsporingsdienst van de federale politie weten dat het levenloze lichaam van de vrouw is teruggevonden.