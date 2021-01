Vermoedelijke bestelwagendief gevat na achtervolging

Zaterdagavond is een man in Ieper gevat na een politieachtervolging. De man, die de bestelwagen vermoedelijk gestolen had, kon uiteindelijk gevat worden.

De man reed in een gestolen bestelwagen. Een politiepatrouille merkte het voertuig op na een melding en zette de achtervolging in. Na enkele aanrijdingen kwam de bestelwagen in Ieper tot stilstand. De 38-jarige man werd gevat en wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Zo meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Ieper.

Botsing met combi

De bestelwagen was gestolen in Hooglede. Tijdens zijn vlucht veroorzaakte de bestuurder verschillende aanrijdingen in Ieper. Hij reed ook tegen een politiecombi. Nadat zijn voertuig tot stilstand was gekomen, probeerde hij nog te voet te vluchten. Uiteindelijk kon de politie hem vatten. De onderzoeksrechter zal beslissen over zijn aanhouding.