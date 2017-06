Hij had van de garagebox zijn leefruimte gemaakt. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Een brand in een garagebox aan het Mijnplein bleek aangestoken. De politie kon ter plaatse een verdachte in de boeien slaan. Zaterdag had het ook al gebrand in dezelfde box. Nog zondag werd in de vroege ochtend brand gesticht in een appartementsgebouw in de Leopold III-laan. Het parket gaat er van uit dat daar een andere dader aan het werk was. Het onderzoek naar die brandstichter loopt.