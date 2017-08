Op dat moment kwam er rook uit het gebouw. Een vijftiger woonde er in een garagebox. Hij werd pas recent vrijgelaten in een andere zaak van brandstichting. Ook een andere man, een man van achter in de dertig werd ter plaatse ingerekend. Een derde verdachte heeft zich later spontaan aangemeld bij de politie. Het onderzoek loopt volop. Eerder deze week had het al gebrand in een garagebox. Die werd gebruikt als opslagplaats voor meubelen. Ook toen was er sprake van eventueel kwaad opzet.