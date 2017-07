Vermoedelijke dader steekpartij zet afscheidsvideo online

In de boodschap richt A.D. (25) zich tot zijn 17-jarige vriendin, die dinsdagavond samen met haar grootouders om het leven werd gebracht. Het meisje zou al langer lastiggevallen zijn door haar ex-partner. A.D. maakte in zijn video via YouTube duidelijk dat hij die breuk niet kon verwerken. "Ik heb met mijn eigen handen alles kapotgemaakt en heb niks meer om voor te leven", zegt hij in het Engels. "Ik ben mijn vrouw kwijt en kan er niet mee om."

Beproeving

De man legt ook uit dat zijn leven al 25 jaar een beproeving is. "Ik hou van je. Je zal altijd in mijn hart zitten en ik zal altijd over je waken", richt hij zich tot zijn ex-vriendin. "Ook al weet ik dat je dat niet wil. Sorry dat ik je pijn heb gedaan. Het was de grootste fout in mijn leven." A.D. leek te beseffen dat de relatie definitief voorbij was. "Het enige wat ik wilde, was jou bij mij hebben. Ik weet dat je niet terugkomt. Het doet zoveel pijn. Ik zou liever nu dood gaan dan je volgende week te zien met iemand anders. Alle beloftes die ik maakte, gaan mee naar mijn graf. Ik loog nooit tegen je en heb je nooit bedrogen. Ik hoopte dat jij hetzelfde had gedaan." Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge zal later vandaag, na overleg met de onderzoeksrechter, communiceren over de zaak.