Vermoedelijke mensenmokkelaars De Panne blijven in de cel, maar ontkennen

De twee worden in verband gebracht met het bootje dat zonk voor de kust van De Panne, waarbij in totaal zes vluchtelingen werden aangetroffen. Eén van deze vluchtelingen verklaarde trouwens dat hij ook uit Afghanistan kwam. De anderen verklaarden uit Iran te komen. Vermoedelijk 14 personen probeerden op die manier het Verenigd Koninkrijk te bereiken. (lees verder onder de foto)

In de nacht van maandag op dinsdag merkte de patrouille van de politiezone Westkust een voertuig met Franse nummerplaat op, waarbij tot controle werd overgegaan. In het voertuig zaten twee Afghanen, die niet onmiddellijk een reden hadden om in het holst van de nacht in de regio van De Panne rond te rijden. Deze personen werden gearresteerd en werden door de politie in verband gebracht met de vluchtelingen die in De Panne werden aangetroffen.

Ze blijven nu in de cel. Maar ze waren toevallig in De Panne zeggen ze. Ze verblijven eigenlijk in de streek van Parijs.

