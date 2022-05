Vermoedelijke mensensmokkelaar gearresteerd: "Internationale criminele organisaties opereren in België"

Het is de bedoeling dat de verdachte zich na het onderzoek zal mogen verantwoorden voor de correctionele rechtbank in West-Vlaanderen.

Internationale criminele organisaties opereren in België en in onze buurlanden, en verdienen grof geld aan deze overtochten tussen het Europese vasteland en het Verenigd Koninkrijk. Vaak is België daarbij een transitland, en worden boten, buitenboordmotoren, zwemvesten en gevulde jerrycans met personenvoertuigen of kleine camionettes vanuit één van onze buurlanden in de richting van Noord-Frankrijk vervoerd.

In opdracht van het parket van West-Vlaanderen gaat het team mensensmokkel van de Federale Politie van West-Vlaanderen daarbij op zoek naar de organisatoren van deze criminele business. Het volstaat immers niet om de vervoerders te arresteren en hen voor de rechtbank te brengen. De leden van de organisatie die hoger op de ladder staan binnen de criminele organisatie, voelen zich immers vaak ongenaakbaar en proberen in het buitenland buiten schot te blijven. In nauwe samenwerking met de Britse collega’s werd een vermoedelijke organisator in Groot-Brittannië geïdentificeerd, waarna de Brugse onderzoeksrechter een aanhoudingsmandaat tegen de betreffende persoon heeft uitgevaardigd.De afgelopen maanden werden in West-Vlaanderen diverse vaststellingen verricht van mensensmokkel, waarbij nautisch materiaal werd aangevoerd om vluchtelingen ter hoogte van de Noord-Franse kust met kleine opblaasbare bootjes de Noordzee op te duwen.

