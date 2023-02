Vermoedelijke spilfiguren minimaliseren aandeel in drugslab Lendelede

Op het proces over het groot drugslab in Lendelede hebben twee vermoedelijke spilfiguren hun aandeel in de zaak geminimaliseerd. De bende zou ook van plan geweest zijn om een cocaïnetrafiek op te zetten vanuit Zuid-Amerika.

Het openbaar ministerie eiste maandagochtend al celstraffen van drie tot twaalf jaar.

Philippe P. (51) werd door procureur Christophe Bergez omschreven als de leider van de criminele organisatie, maar dat werd betwist door de verdediging. Volgens zijn advocate Frederieke Cloet maakte de Oudenburgenaar de fout door te lang te zwijgen. "Hij heeft zeker boter op het hoofd, maar staat niet aan de top", klonk het. Naar eigen zeggen moest P. contacten leggen op vraag van Charles K. (57), bij wie hij na een vorig dossier nog schulden zou hebben. P. riskeert twaalf jaar cel, maar werd door de verdediging slechts als een tussenpersoon en een manusje-van-alles omschreven. In die omstandigheden vroeg meester Cloet om de effectieve straf te beperken tot de voorhechtenis. "Iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid pakken en niet alles naar mij schuiven", zei P. zelf.

De partner van Philippe P. vroeg over de ganse lijn de vrijspraak. Het OM eiste vijf jaar cel, maar volgens meester Bart Verbelen kon niet aangetoond worden dat Véronique D. (56) effectief een rol speelde binnen de organisatie. De vrouw is ook nooit in het drugslab in Lendelede geweest.

Charles K. hangt tien jaar cel boven het hoofd, maar de Oostendenaar werd naar eigen zeggen pas door P. ingeschakeld toen de samenwerking met de Nederlandse betrokkenen spaak dreigde te lopen. "Philippe P. schreef een half boek met 41 stellingen, maar die hebben nul geloofwaardigheid", aldus meester Kris Vincke. De verdediging drong aan op een mildere bestraffing van vijf à zes jaar cel. K. kreeg eerder al vier jaar cel voor een poging om een cocaïnetrafiek op te zetten.

Twee ton amfetamines in oude varkensstal

In de oude varkensstal van Stefaan C. (50) in Lendelede kon tot twee ton amfetamines geproduceerd worden. De landbouwer beweert dat hij aanvankelijk niet wist wat er in zijn loodsen gebeurde, maar ontdekte het in de zomer van 2020 wel. Vanaf dat moment tot aan de inval van 8 september 2020 hielp hij de bende ook. "Maar hij wou dat het stopte en was blij dat het gedaan was", aldus meester Kim Devoldere. C. riskeert vijf jaar cel, 48.000 euro boete en 55.000 euro verbeurdverklaring. Volgens zijn advocaat, die een straf met uitstel vroeg, bleef de opbrengst echter beperkt tot 4.300 euro.

In het drugslab waren enkele Nederlandse beklaagden aan de slag. Jacques C. (51) werd door Philippe P. aangewezen als hoofdchemicus, maar hij houdt net als zijn landgenoten vol dat ze enkel klusjes zoals poetsen en koken moesten uitvoeren. De advocaten van de Nederlanders drongen aan op straffen met uitstel, terwijl het OM vier tot zes jaar cel had gevorderd. Bij de inval in Lendelede sprong Paul D. (39) opvallend genoeg in een beerput. Door de giftige gassen in te ademen werd hij uiteindelijk in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de cocaïnetrafiek vanuit Zuid-Amerika zou volgens het parket hout of lijm als deklading gebruikt worden. Dat hout was dan bestemd voor Woodyfence, het bedrijf van Johan D. (53) uit Wevelgem en Alexander V. (44) uit Middelkerke. De beklaagden riskeren respectievelijk zeven en vijf jaar cel, maar ontkennen elke betrokkenheid bij de feiten. Johan D. stelde dat hij geen bedrijfsleider was van Woodyfence. Naar eigen zeggen was het enkel zijn bedoeling om goedkoper tropisch hout in te voeren vanuit Zuid-Amerika.

20 kilogram cocaïne

De zoon van Johan D. werd op 15 augustus 2020 in Dover opgepakt. In een verborgen ruimte van zijn vrachtwagen werd 20 kilogram cocaïne aangetroffen. Anthony D. (27) uit Zonnebeke wees zijn vader aan als de grote man achter de cocaïnesmokkel, maar die doet de verklaringen van zijn zoon en van P. af als leugens. "Ik begrijp niet waarom mijn jongste zoon mij overal door het slijk trekt", zei Johan D. in zijn laatste woord.

Ook de Nederlander Ernst N. (36) wordt door het openbaar ministerie gezien als een spilfiguur in de zaak. Het OM eiste elf jaar cel, maar zijn advocaat Sven Mary vroeg om vandaag nog niet te moeten pleiten. Via een Nederlandse confrater kreeg de verdediging immers mogelijk belangrijke Sky ECC-berichten in handen. De versleutelde berichten zitten nog niet in het Belgische dossier. Volgens meester Mary blijkt uit de berichten duidelijk dat de echte bovenbouw van de organisatie zich in Brugge niet moet verantwoorden.

De verdediging van Ernst N. en van negen andere beklaagden komt op maandagnamiddag 13 februari aan het woord. Het gaat onder andere om de Brugse juriste die Johan D. adviseerde na de arrestatie van zijn zoon in Engeland.

