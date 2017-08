Het lichaam van de vermoorde kasteelheer Stijn Saelens moest niet gedumpt worden in een put, maar moest in een dakkoffer voor skimateriaal naar een crematorium in Duitsland gebracht worden.

Dat zegt een politie-informant die samen met Evert De Clercq, één van de hoofdverdachten van de kasteelmoord, in de cel zat, in de gevangenis van Ieper. Ze hadden er lange gesprekken over wat toen gebeurd is. Het is nu nog maar de vraag of die informatie echt en bruikbaar is. Als dat zo is, dan zal die verklaring het proces nog flink kunnen beïnvloeden.