Vernieuwd Gruuthusemuseum opent de deuren

Lodewijk van Gruuthuse (1422-1492), die dit imposante Brugse stadspaleis z'n grandeur gaf, leefde volgens de leuze 'Plus est en vous'. Dat is ook de leidraad om vandaag de collectie te bekijken. Majestueuze wandtapijten, kleurrijke glasramen, elegante houtsculpturen, historische kant, Bourgondische manuscripten en Chinees porselein; elk van die objecten brengt z'n unieke verhaal. Drie periodes uit de rijke Brugse geschiedenis komt zo tot leven.

Gratis audiogidsen begeleiden de bezoekers op hun parcours doorheen het paleis. Niet alleen het museum is volledig vernieuwd, ook de omgeving werd grondig aangepakt. Zo is het binnenplein heraangelegd en via het museumpaviljoen krijg je ook toegang tot de schitterende Onze-Lieve-Vrouwekerk.