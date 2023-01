Vernieuwd natuurreservaat in Nieuwpoortse duinen: "een prachtig zicht"

Goed nieuws voor wie graag wandelt in de natuur, want in Nieuwpoort is een vernieuwd natuurreservaat geopend in de zogenoemde Simliduinen. Misschien niet zo bekend bij het grote publiek, maar dankzij het Agentschap Natuur en Bos heeft het gebied een metamorfose ondergaan. Blikvanger is een...

De Simliduinen zijn 30 hectare groot en maken deel uit van een voormalige duinengordel die zich uitstrekte tussen De Panne en Nieuwpoort. Verloederde tennisterreinen en een minigolf zijn verdwenen, Natuur en Bos heeft het gebied in ere hersteld.

Unieke libellen

"We hebben hier nog verschillende duingraslandjes en vochtige duinpannes, die we nu met de werken hebben hersteld. Als je hier in het voorjaar komt, kan je mooie orchideeën zien. Met een beetje geluk ook unieke libellen", zegt Evy Dewulf van Agentschap Natuur en Bos.

Familiegeschiedenis

Naast een aantal nieuwe wandelpaden is er ook een houten uitkijkplatform. Daar kan je niet alleen goed rondkijken, maar je leert er ook wat bij. "Je hebt een mooi zicht op de Lenspolder. ’t Is ook een blik op de noordelijke kant waar je de zee kan zien en hoe alles was voor de oorlog."

In de loop der jaren zijn veel duinen verdwenen. In Nieuwpoort koesteren ze dan ook dit kleine stukje. "Heel vroeger was dat allemaal eigendom van de familie Crombez, dé familie van Nieuwpoort. En dat was het laatste stukje dat men ook nog zou verkavelen. Maar ik denk dat alle mensen die hier rond wonen, heel gelukkig zijn dat dat toch gebleven is, want het is een prachtig zicht", zegt burgemeester Geert Vanden Broucke van Nieuwpoort.