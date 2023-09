Vernieuwde Marktplein en De Tramstatie open gesteld in Kuurne

Kuurne viert dit weekend feest. Het vernieuwde Marktplein en De Tramstatie zijn open gesteld. De de eerste fase van de centrumvernieuwing is achter de rug. In het totaal werd 10 miljoen euro geïnvesteerd in een groen en leefbaar centrum.

Kuurne wil ontharden en weer pleinen creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het waren twee parkings, een grijze betonvlakte. Maar het Marktplein en de Tramstatie zijn nu ontmoetingsplaatsen met groen en water geworden. "We hebben ook gezien de hitte-eilanden die we nu elke dag zien, dat we echt moeten gaan vergroenen omdat het daar ook wel frisser is in het groen. We hebben nu al die keuze gemaakt", vertelt schepen van Mobiliteit en Klimaat Annelies Vandenbussche.

Grootste vernieuwing zit onder de grond

Misschien zit de grootste vernieuwing wel onder de grond, het gescheiden rioleringsstelsel en het warmtenet, waardoor de CO2 uitstoot aanzienlijk gereduceerd wordt. Scholen en woningen kunnen op het warmtenet aansluiten. De centrumvernieuwing maakt ook deel uit van 900 jaar Kuurne. "We zijn in de jaren 90 een verstedelijkte gemeente geworden, een stenen gemeente. En we creëren nu groen vingers met mooie plaatsen, waar uiteindelijk de uitdagingen van het klimaat en de fietsveiligheid worden gecombineerd en aangepakt", vult burgemeester Francis Benoit aan. Na twee jaar wachten op de centrumvernieuwing was het vandaag dus feest voor bewoners en handelaars. Wel zonder muziek, want de dansers hadden koptelefoons op.