Vernieuwde streektentoonstelling in Ieper legt nadruk op inspireren

De streektentoonstelling in het bezoekerscentrum voor Ieper en de Westhoek is vernieuwd. Voortaan ligt de focus van de tentoonstelling meer op inspireren dan op informeren. De vernieuwde tentoonstelling in Ieper is vandaag voorgesteld.

Het bezoekerscentrum voor Ieper en de Westhoek in de westervleugel van de Lakenhallen werd geopend in maart 2012. De streektentoonstelling in het bezoekerscentrum had een grondige upgrade nodig. Het museum kreeg een videowall die filmpjes afspeelt over het toeristische aanbod van Ieper en de Westhoek.

Bezoekers krijgen aan de hand van twee grote kaarten ook de verschillende wandelnetwerken en bezienswaardigheden te zien in de regio. Ook verder in de tentoonstelling krijgen bezoekers info over allerhande activiteiten en bezienswaardigheden in Ieper en De Westhoek. Zo is er ook een nieuwe applicatie met "tips van locals", filmpjes waarin Ieperlingen tips geven over verschillende toeristische onderwerpen.

"Bij de oorspronkelijke inrichting van de streektentoonstelling in 2012 lag de nadruk op het maximaal informeren van de bezoeker. Vandaag hebben de meeste mensen een smartphone en kunnen ze zelf heel wat opzoeken. Het is dus niet meer nodig om alle informatie te verwerken in een streektentoonstelling. Vandaar de keuze om het inspireren van de bezoeker op de eerste plaats te zetten", zegt de schepen van Cultuur Diego Desmadryl (Open Ieper).

De totale investering voor de vernieuwing bedraagt ongeveer 100.000 euro. Daarvan wordt 29.000 euro bijgedragen door de provincie West-Vlaanderen.