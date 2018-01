Vernieuwde winter in Oostende is voltreffer

Toerisme Oostende vzw is tevreden. Oostende pakte dit jaar uit met een resem nieuwe attracties en activiteiten. Ook de hotels mogen voldaan terugblikken op deze kerstperiode. Ze noteren een gemiddelde bezettingsgraad van 70%.

Oostende zette dit jaar in op meer beleving en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 25% van de bezoekers kwam naar het Winterpark door positieve reacties uit hun omgeving. Ook de sociale media speelden hierin een belangrijke rol. 45% van de bezoekers gaf aan dat ze enkel naar Oostende waren afgezakt voor de winteractiviteiten.

De lichttunnel in de Adolf Buylstraat lokte zo’n 8500 bezoekers per dag. Dat zijn er 175.000 van 15 december tot 4 januari. Op oudejaarsavond alleen al zorgde het lichtspektakel voor zo’n 6000 kijklustigen. De lichtshow verving toen het afgelaste vuurwerk. De tunnel is nog open tot 14 januari.

Over de hele kust blikken steden tevreden terug op de kerstvakantie. De eerste week was een waar succes, maar het slechte weer in de tweede week zorgde voor minder opkomst. Toch was de kerstperiode een succes.