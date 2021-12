Verongelukte politiehond uit 'Helden van hier' krijgt mooi eerbetoon

In juni moesten Inspecteur Thomas Vanooteghem en de politiezone Oostende na een verkeersongeval afscheid nemen van politiehond Sam. Intussen is met Storm een nieuw hondje in opleiding bij de inspecteur, maar het verlies van Sam kwam tijdens de televisiereeks ‘Helden van Hier’ recent opnieuw onder de aandacht.

De bewuste tv-aflevering trok de aandacht van houtbewerker Dirk Verlinden uit het Antwerpse Ranst. Hij maakte een passend werk als eerbetoon. Dirk kwam vandaag naar het hoofdkantoor in de Lijndraaiersstraat om het werk te overhandigen aan Inspecteur Vanooteghem.