"Verontrustend": 70% van schoolfietsen niet in orde in Brugge

De politie en de stad roepen ouders op om daar iets aan te doen. Want nu het weer langer donker is, zorgt dat voor onveilige situaties in het verkeer.

Controles in schoolbuurt

Vanmorgen waren de leerlingen van het zesde leerjaar van basisschool Het kleurenpalet aan de beurt bij een fietscontrole op de Burg in Brugge. En dat was toch wel een beetje spannend.

Vroeger trokken de politie en de preventiedienst naar de scholen. Nu organiseren ze de controles op een centrale plek in alle deelgemeenten en in het centrum. Dat gaat sneller en is efficiënter.

"70% van fietsen niet in orde"

De voorbije weken controleerde de politie iets meer dan 1.000 fietsen. Nog niet alle resultaten zijn gekend, maar nu al is duidelijk dat veel fietsen niet in orde zijn. De meest voorkomende tekorten zijn reflectoren in de wielen en een witte reflector vooraan.

Schepen van preventie in Brugge Mathijs Goderis: "We zien dat bijna 70 procent van de fietsen niet of niet helemaal in orde zijn. Wat nog meer verontrustend is is dat het in bijna 44 procent van de fietsen gaat om het licht dat ontbreekt of niet goed werkt.

Bij deze willen we als stadsbestuur een oproep doen aan alle ouders. Laat alstublieft de fiets van je kind in orde brengen. Het is heel belangrijk in deze donkere maanden dat de zichtbaarheid heel goed is."

Resultaat mee naar huis

Alle leerlingen krijgen een kaart mee met het resultaat van de controle.

Kelly Margodt, leerkracht basisschool Het Kleurenpalet: "Wij geven de blaadjes mee naar huis vanavond. En dan zullen we op het oudercontact checken of de fiets in orde is en als we weer op pad gaan kunnen we zelf ook controleren of het in orde is."

Op het eind van het schooljaar organiseert de stad ook nog een fietsexamen.