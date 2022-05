De vijftiger uit Brugge is veroordeeld voor het seksueel misbruik van een minderjarig meisje. Het hof van beroep in Gent heeft dat vrijdag beslist, maar sindsdien is de man 'spoorloos'. Volgens HLN en VTM Nieuws zit de man in Ibiza.

Op een facebookpost schrijf de man: 'lekker warm hier', met de locatie Ibiza. Vrijdag is hij veroordeeld in Gent voor het verkrachten van een meisje. De Bruggeling zou hiervoor zes jaar gevangenisstraf krijgen, maar alleen is de man niet in België.

VTM NIEUWS kon de vijftiger spreken via de telefoon. In het gesprek zegt de man dat hij niet is gevlucht, maar wel in beroep wil gaan tegen zijn veroordeling.