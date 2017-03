Veroordeelde strandmoord gaat in beroep

In juli 2014 werd het levenloze lichaam van het slachtoffer aangetroffen op het strand van Zeebrugge. Haar vriend kwam diezelfde dag al in het vizier van de speurders. Zijn gewelddadig gedrag tegenover zijn partner had er immers enkele maanden eerder al voor gezorgd dat hij een tijdje in de Nederlandse gevangenis was beland. Hij blijft bij hoog en bij laag beweren dat hij met de dood van zijn vriendin niets te maken heeft.

De Egyptische Nederlander tekende vanuit zijn cel beroep aan tegen die veroordeling. Het parket zal hetzelfde doen, waardoor het OM op het proces voor het hof van beroep de mogelijkheid heeft om voor moord een zwaardere straf te vorderen. Onmiddellijk na het vonnis hadden de burgerlijke partijen al beroep aangekondigd tegen de herkwalificatie naar doodslag.