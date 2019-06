In de regio van Charleroi werd afgelopen weekend een 50-jarige Turkse man aangetroffen die drie jaar eerder door de rechtbank van West-Vlaanderen veroordeeld werd wegens mensensmokkel. Hij werd gearresteerd en naar de gevangenis overgebracht.

De man werd in april 2016 veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 30 maanden en een geldboete van 24.000 euro. De rechtbank besliste om de man niet onmiddellijk aan te houden, maar nu – drie jaar later – liep hij in de regio Charleroi tegen de lamp. Hij stond geseind en zal nu zijn gevangenisstraf moeten uitzitten.