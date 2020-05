Veroordeelde verkrachter krijgt twee jaar cel voor kinderporno

Het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) bezorgde een rapport van Microsoft over mogelijke feiten van kinderporno aan het Belgische gerecht. Volgens die gegevens zou er vanop het IP-adres van Ronny D. een kinderpornografische afbeelding verspreid zijn. Op 19 november 2018 werd een huiszoeking gehouden bij de verdachte. Uit zijn surfgeschiedenis bleek dat hij geregeld zocht naar porno met minderjarigen. Bovendien werden op verschillende gegevensdragers in totaal ook duizenden foto's met kinderporno aangetroffen. Enige verspreiding van dat materiaal kwam niet aan het licht.

De Bruggeling bekende het bezit van kinderporno en werd op 15 maart 2019 onder voorwaarden vrijgelaten. Ruim vier maanden later belandde hij toch opnieuw in de cel. Aan zee had D. aan een 13-jarig meisje gevraagd of ze alleen was. Een spelend jongetje had hij over de rug gestreeld.

De beklaagde moest zich nu voor de rechter verantwoorden voor bezit en verspreiding van kinderporno, maar het openbaar ministerie drong niet aan op een veroordeling voor de verspreiding. Ronny D. werd uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar effectieve gevangenisstraf en 800 euro boete.