Verougstraete trekt lijst Vlaams Belang in Oostende

Het bestuur vond niet meteen een andere topkandidaat, en dus trekt Verougstraete zich toch nog niet terug uit de gemeentepolitiek. Christian Verougstraete zetelt sinds 1995 in de Oostende Gemeenteraad. Van 1995 tot 2014 was hij ook Vlaams volksvertegenwoordiger. Het is de vijfde keer dat Verougstraete de lijst gaat trekken. Voorzitter Patrick De Vyt wordt lijstduwer. Vlaams Belang haalde bij de vorige verkiezingen drie zetels. Programmapunten zijn een maritiem museum in Oostende en werkgelegenheid.