In Kortrijk deelden schepen Philippe De Coene en Vlaams parlementslid Tine Soens bloemzaadjes voor vergeet-me-nietjes uit in het woonzorgcentrum Sint-Jozef.

De job van verpleegkundige is fysiek en mentaal vaak zwaar en de werkdruk neemt toe door de kleinere budgetten. 12 mei is niet zomaar gekozen, het is de geboortedag van de Britse Florence Nightingale die als dochter uit een rijke familie toch voor het verzorgen van zieken koos. Ze is de grondlegger van de moderne verpleegkunde.