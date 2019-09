Verpleegkundigen worden even patiënt door verouderingspak

In het Sint-Andriesziekenhuis van Tielt krijgen medewerkers van de afdeling geriatrie vandaag even een verouderingspak aan, samen met trillende handschoenen, een speciale bril en een hoofdtelefoon.

Die hulpmiddelen simuleren overgewicht of een verlamming, Parkinson, een oogziekte en oorsuizen.

Bedoeling is dat de verpleegkundigen oudere patiënten beter begrijpen en aanvoelen en hen dus ook beter kunnen helpen.

Geriater Julien Dekoninck: “Je kunt je inleven in hoe het voelt om 80 jaar oud te zijn. Wat zie je door ogen die aan cataract lijden? Hoe eet je als je Parkinson hebt? Wat als één of meerdere ledematen het laten afweten? Hoe voelt het om je voort te bewegen met overgewicht? Het pak, de handschoenen en de bril zorgen ervoor dat je veel beter begrijpt wat er in geriatrische patiënten omgaat zodat je je zorg daaraan kan aanpassen.”

Matthijs Samyn, verpleegkundig directeur: “Het idee achter het pak heeft meerdere doeleinden. Enerzijds wil het mensen laten voelen hoe verschillende beperkingen aanvoelen. Anderzijds worden deelnemers bewust gemaakt van de vergrijzing, de impact daarvan op de samenleving en de uitdagingen die een verouderde bevolking met zich meebrengt.”