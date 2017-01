Verpleegster die bejaarden vergiftigde krijgt zelfde straf

Een voormalige verpleegster uit Diksmuide, die vorig jaar veroordeeld werd tot 12 jaar gevangenisstraf voor een dubbele poging tot gifmoord, heeft in beroep dezelfde straf gekregen.

De vrouw werd veroordeeld omdat ze twee bejaarden in een rusthuis in Lichtervelde had ingespoten met een grote dosis insuline, terwijl ze niet aan diabetes leden.

Beide slachtoffers stierven enkele maanden later. De vrouw kreeg een gevangenisstraf van 12 jaar, maar daartegen ging het parket-generaal in beroep omdat het de straf te licht vond. Maar de rechter van het hof van beroep in Gent sprak dezelfde strafmaat uit.

De vrouw moet na haar straf wel tien jaar ter ter beschikking staan van de strafuitvoeringsrechtbank, zodat ze na haar vrijlating nog een hele poos opgevolgd kan worden.