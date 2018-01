Verpleegster vrijgesproken voor opzettelijk ziek maken kind

Een verpleegster uit Ingelmunster is in Kortrijk vrijgesproken voor het opzettelijk ziek maken van haar kind. De moeder lijdt volgens het openbaar ministerie aan het syndroom van Münchhausen by Proxy.

Het kind belandde tussen 2010 en 2012 maar liefst 38 keer in het ziekenhuis.De vrouw, een verpleegster van 47 uit Ingelmunster die in een ziekenhuis in Kortrijk werkt, ontkent dat ze haar zoontje iets heeft misdaan en vroeg de vrijspraak.

38 opnames in ziekenhuis

In 2010 wordt het kind voor de eerste keer opgenomen in het ziekenhuis in Kortrijk. Het jongetje is dan amper zeven maanden oud. Tussen 2010 en 2012 wordt haar zoontje 38 keer opgenomen in het ziekenhuis, eerst in Kortrijk en later in Gent. Het jongetje is futloos en misselijk, symptomen die wijzen op ondervoeding. In zijn urine vinden dokters antidepressiva. Het jongetje wordt telkens beter als hij op intensieve zorgen ligt, maar als hij op een kamer ligt en verzorgd wordt door zijn mama gaat hij snel achteruit.

Münchhausen by Proxy

Volgens het openbaar ministerie lijdt de moeder aan het syndroom van Münchhausen by Proxy. Ze zou haar zoontje ziek maken om zelf meer aandacht te krijgen. Bovendien weet ze als verpleegster perfect hoe ze haar kind ziek kan maken zonder dat iemand het door heeft.

De advocaat van de moeder, Filip Van Hende, zegt dat er geen enkele materieel bewijs is dat de moeder haar kind ziek maakte. Tijdens het onderzoek wordt het kindje geplaatst en krijgt zijn cliënte haar zoontje niet te zien. En toch werd het kind in die periode opnieuw opgenomen in het ziekenhuis met dezelfde symptomen. Ondertussen is het jongetje al twee jaar terug thuis en is zijn er geen problemen meer.