Verplichte witte kassa voor horecazaken in ruil voor daling btw naar 6% op frisdranken

Een ingrijpende maatregel, die dan ook geldt voor bijvoorbeeld strandbars, pop-up zomerbars, voetbalkantines, verenigingen en evenementen... Iedereen die drank verkoopt. Daarvoor zijn de gesprekken met de regering al vergevorderd, waardoor de invoering al kan van 1 januari 2023.

Ignace Defever, ondervoorzitter van Horeca West-Vlaanderen: "Als we naar een supermarkt gaan, is de btw zes procent voor een cola. Kom je dezelfde cola bij ons drinken, is het 21%. Vertel mij, ik kan het niet verstaan. Dat is een redelijk gegeven voor die btw-vermindering, maar intussen geven wij een witte kassa voor iedereen die horeca ondernemingen uitvoert."

Ieder van hen moet dan ook een geregistreerde kassa hebben, zelfs alle ééndagsevenementen. "Als de kleine ondernemer of vzw iets organiseert en het is éénmalig, moet hij ook in orde zijn met de voedselveiligheid. Is het nu in orde zijn met de voedselveiligheid of in orde zijn met de witte kassa, dat is net hetzelfde. Je moet in orde zijn, ook al is het maar voor één dag," vertelt Defever.

Geen geregistreerde kassa

Zowat een derde van de horecazaken heeft nog geen geregistreerde kassa omdat ze te weinig omzet hebben en geen eten aanbieden. Maar dat zal dus volgend jaar niet meer kunnen, als het voorstel van Horeca Vlaanderen ingevoerd wordt. Dan moet iedereen overschakelen op een geregistreerde kassa, ook de voetbalkantine of het kleine dorpscafé.