Verrassend: Knokke-Heist behoudt zijn gemeentescholen

Er komt een einde aan de scholenkwestie in Knokke-Heist. Het gemeentebestuur heeft vanmorgen beslist om de gemeentescholen niet over te hevelen naar het gemeenschapsonderwijs om een lange juridische strijd te vermijden.

De dreigende afschaffing van het gemeenteonderwijs in Knokke Heist was de inzet van een bittere strijd tussen scholen en ouders aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant.

Piet De Groote, burgemeester Knokke-Heist: "Ik wou geen stemming meer uitlokken. Omdat gelijk welke uitslag, positief of negatief, opnieuw met juridische middelen zou aangevochten worden. En daarom, op de vooravond van een nieuw schooljaar, vind ik dat we gemoedsrust moeten kunnen verzekeren van de ouders, de kinderen en de leerkrachten."

Rust terugkeren

En die rust moest dringend terugkeren, want de scholenkwestie hing als een dreigend onweer boven het nieuwe schooljaar. Kurt Van Damme, directeur Het Anker: "Toen ik deze ochtend het nieuws vernam, leek het alsof ik precies tien kilogram lichter was. Ik ging nog niet onmiddellijk gaan zweven, maar er valt toch een enorme last van mijn schouders en ook van de collega’s."

Linda Baeckelandt, woordvoerder scholenraad: "We zijn blij dat de gemeente, het bestuur, onze warme hand die we uitgestoken hebben, gisteravond nog per mail, dat ze die nu aanvaarden en we kijken uit naar een warme en duurzame samenwerking."

Lees ook: