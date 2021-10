Verrassend plezant shoppen tijdens Weekend van de Klant

Zaterdagochtend is het officiële startschot gegeven van Weekend van de Klant op de Grote Markt in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits en burgemeester Kris Declercq. Het Weekend van de Klant valt toevallig op een in Vlaanderen symbolisch moment. "Vandaag vieren we eindelijk de terugkeer van het funshoppen! Ook de laatste beperking, het mondmasker, valt weg", aldus Crevits.

Positief effect

Studies van UNIZO en Comeos wezen toch uit dat de mondmaskerplicht in winkels en shoppingcentra wel degelijk een drempel bleef voor sommige mensen. Zo ging een kwart van de mensen ondanks eerdere versoepelingen nog steeds minder shoppen. De ondernemersorganisaties verwachten dus een positief effect van de afschaffing van de mondmaskerplicht. "Toen klanten opnieuw met twee in plaats van alleen mochten gaan winkelen, zorgde dat ook van de ene dag op de andere voor veel meer volk in de winkels", stellen Danny Van Assche van UNIZO en Klaas Soens van Comeos vast.

Uit dezelfde enquête bleek dat veel mensen het shoppen met familie en vrienden misten, maar ongeveer 30% gaf ook aan de proevertjes te missen tijdens het shoppen. Sinds corona steeg het aandeel consumenten dat vaker elektronisch betaalt met meer dan 70%. Een derde van de ondervraagden gaf aan dat ze nu meer contactloos betaalden dan vroeger

Verrassend plezant

In de loop van het weekend zullen Bekende Vlamingen zoals Marijn Devalck, Marleen Merckx en Marcel Vanthilt opduiken achter de kassa van verschillende Roeselaarse winkels. Daarnaast zullen op verschillende verrassende plaatsen in het stadscentrum Vlaamse artiesten optreden. Ook straattheater en kinderanimatie staan op het programma. Uiteraard zijn de winkels in Roeselare uitzonderlijk ook op zondag geopend.