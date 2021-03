Verrassing: ijskar op school

In de vrije kleuterschool 't Schoolke in Avelgem hebben enkele ouders de juffen en de kinderen verrast met een ijsje.

De kleuterklassen in de vrije Kleuterschool 't Schoolke in Avelgem zijn deze week gewoon open en dat verdient een ijsje vinden sommige ouders. En dus vroegen ze de ijskar om even langs te komen. ‘Wij waren hier eigenlijk met een aantal mama’s en papa’s aan het juichen omdat we zo blij waren dat de kindjes naar school konden blijven komen. En dan hadden we het idee: we moeten dit topteam wel bedanken’, zegt Julie Boury, één van de mama’s.

De traktatie komt voor de juffen en kinderen totaal onverwacht en is net daarom extra leuk.