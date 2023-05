Verschillende culturen ontdekken op SINKSEN23

In Kortrijk is het pinksterweekend onlosmakelijk verbonden met Sinksen. Ook dit jaar zijn er verschillende activiteiten in Kortrijk. Vele mensen zakken af naar de stad voor cultuur, kunst, optreden, straatbeleving en natuurlijk proeven van de wereldkeuken.

Dit jaar staat sinksen in het teken van 'The Far West': vernieuwend, verrassend, met een sterk uiteenlopende mix van cultuur, muziek, straattheater, party en nóg meer aandacht voor kinderen.

Het centrale plein voor SINKSEN23 is opnieuw het Schouwburgplein, waar de organisatie Polé Pole - Barrio Cantina het plein vanaf vrijdagavond zal omtoveren tot een levensecht cowboydorp met tal van foodtrucks. ’s Avonds staan er DJ’s op het programma die je de beentjes doen losgooien.

Het grootste plein van de stad, de Grote Markt, is naar goede gewoonte de uitvalsbasis voor straatartiesten van binnen- én buitenland. Eén van de hoogtepunten is cirQ. Een collectief gebonden door de voorliefde voor pittige performance en absurde humor. Met originele, veelal op de volkscultuur geïnspireerde, acts en producties die op internationale festivals, bij jong en oud en liefhebbers van goed-fout hoge ogen gooien. Andere toppers die je er zal vinden zijn o.a. Compagnie Mauvais Coton, Die Verdammte Spielerei en Automata Caroussel.

Sinksen is multicultureel

Op de Houtmarkt vinden we opnieuw KRaC terug. Een samenwerking met de Oxfam Wereldwinkel die het plein tot een waar multicultureel belevingsoord zal omtoveren. Ontdek er eetstanden uit meer dan 20 verschillende landen, geniet van een verfrissende cocktail en ga met het volledige gezin aan het dansen op wereldmuziek.

Eén van de vaste waarden van sinksen is natuurlijk de rommelmarkt op zondag en maandag. Dit is meteen ook de grootste rommelmarkt van Vlaanderen, met meer dan 7000 meter aan snuisterplezier.

Kunst op Sinksen

Tentoonstellingen bij de vleet op sinksen. Ontdek de K-Totem in de Tolstraat of de verwonderlijke tentoonstelling van Mort Amour in de Doorniksestraat. Ook fotoclub Groeninge is dit jaar van de partij met hun 'out of the box' tentoonstelling in Mozaïek. De academie stelt opnieuw haar deuren open tijdens de eindejaarstentoonstelling. Alle archeologische snuisteraars kunnen zich begeven naar de Artillerietoren voor de opgravingen rond Abby. Ook het Automata Carrousel van Geert Hautekiet is van de partij op SINKSEN23. Hautekiet maakt met gerecycleerd hout, oud koper en een fijn gevoel voor humor verschillende 100% mechanische vertelmachines, stuk voor stuk klein gebouwd maar groots van impact.