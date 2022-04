Bij een ongeval op de Iepersteenweg in Merkem, ter hoogte van restaurant Langewade, zijn zaterdagnamiddag drie voertuigen betrokken geraakt in een zwaar ongeval. Dat bevestigt politiezone Polder.

Bij het ongeval zijn verschillende gewonden gevallen. Er is geen doorgang mogelijk.

Het is niet de eerste keer dat op die plaats een verkeersongeval gebeurt. In februari, eerder dit jaar, kwam een motorrijder om het leven nadat hij er onder een geparkeerde oplegger terechtkwam. Ook in 2017 kwam in dezelfde straat een man om het leven. Het slachtoffer kwam toen frontaal in aanrijding met een vrachtwagen.

Later meer.

