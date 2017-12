Gisterenavond en afgelopen nacht zijn verschillende diefstallen gepleegd in woningen in Beselare, Geluwe en Ieper.

De daders schuwden daarbij geen geweld. Op één plaats is zelfs een raam ingegooid. Ze waren vooral uit op geld en computermateriaal. In Beselare is ook een nummerplaat van een voertuig gestolen. De politie van de zone Arro Ieper raadt de mensen aan om extra attent te zijn, zeker nu het vroeger donker is. De politiezone raadt de bewoners ook aan om de deuren goed te sluiten, zeker ook de hoofddeur van appartementsgebouwen.