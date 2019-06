Verschillende treurwilgen in Vestingwater gevallen

De jongste tijd zijn er op de Ieperse vestingen verschillende treurwilgen omgevallen in het water. Nu was dat weer het geval op twee plaatsen, gisteravond tijdens een hevige regenvlaag met ook veel wind.

Volgens Lieven Stubbe van de milieu-educatieve dienst van de stad zal dat nog gebeuren. Die treurwilgen hellen over naar het water, omdat ze daar licht vinden. Door de regen is de ondergrond wat losser en nu de bomen volop in blad staan, kunnen hevige windstoten ervoor zorgen dat de stammen afkraken en de bomen in het water vallen. Recent is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beheerder geworden van de Ieperse vestinggrachten. Vroeger deed de stad het beheer. De VMM zal nu moeten kijken wat er met die omgewaaide treurwilgen moet gebeuren en hoe die kunnen worden weggehaald.