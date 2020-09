Versluys bouwt logistiek vastgoed op luchthaven

Versluys zal er duurzaam logistiek vastgoed ontwikkelen, goed voor een uitbreiding van 45.000 m². Daarvoor heeft de groep de nieuwe vennootschap ‘Versluys Logistics’ opgericht. CEO Bart Versluys: "De coronacrisis hakt zwaar in op de economie waarbij verschillende sectoren bijzonder hard getroffen worden. De vastgoedsector blijkt echter grotendeels versterkt uit deze crisis te komen. Naast de boomende residentiële markt is door de sterk groeiende onlineverkoop ook de vraag naar logistiek vastgoed amper nog bij te houden. De overeenkomst die we gesloten hebben met de luchthaven van Oostende geeft ons de opportuniteit om de komende jaren ook in dit snel groeiend marktsegment uit te groeien tot een toonaangevende speler".

De CEO van de luchthaven, Marcel Beulens is opgetogen met de nieuwe publiek-privé samenwerking. "Het is onze ambitie en visie om samen met de havens van Oostende en Zeebrugge de regio uit te bouwen als logistieke draaischijf met enorm potentieel wat jobcreatie betreft voor de jonge mensen. Door de Coronacrisis is er heel veel vraag naar air cargo capaciteit en deze vraag kunnen wij samen invullen".