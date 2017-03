Versluys wordt enige eigenaar van projectsite Oosteroever

Groep Versluys, met aandeelhouders Bart Versluys en Marc Coucke, neemt de aandelen van BPI/CFE over en wordt de enige eigenaar van de projectontwikkelingssite "Oosteroever” in Oostende.

De prijs voor deze transactie bedraagt 24 miljoen euro. Versluys wil de site alleen verder ontwikkelen en commercialiseren. In 2010 sloten Groep Versluys en het beursgenoteerde CFE een 50/50 participatie in het ambitieuze massaproject “projectontwikkelingssite Oosteroever” in Oostende. Beiden bedrijven besloten om de krachten te bundelen voor de reconversie van het historische havengebied tot een trendy woonwijk met een 1000-tal nieuwe wooneenheden en bijhorende winkelruimte. Eind 2013 werden de bouwwerkzaamheden opgestart. Intussen zijn zowat 100 appertementen opgeleverd. De ruwbouwwerken voor een 60-tal andere appartementen zijn volop bezig.

Versluys is reeds meer dan 100 jaar actief aan de kust. Als 100% eigenaar van de ‘NV Oosteroever” zal Groep Versluys ook verder inzetten op een schaalvergroting met bijkomende jobs en investeringen.