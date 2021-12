Versnelde boostercampagne: overleg met vaccinatiecentra

In heel wat centra is er een sluiting rond de feestdagen, om de vrijwilligers wat rust te gunnen, zoals in Oostende. Andere blijven dan weer grotendeels open, zoals het vaccinatiecentrum in Veurne. Dat andere centra wel de deuren sluiten, vindt de Koksijdse burgemeester vreemd.

In Oostende gaat het vaccinatiecentrum, voor Oostende en Middelkerke, dus tien dagen dicht. Die beslissing werd enkele weken terug al genomen. En dat niet enkel om de vrijwilligers wat rust te gunnen.

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke beslist deze namiddag hoe de boosterprikcampagne verder zal lopen.