Versoepeling feestzalen: 'Tevreden maar voorzichtig'

Uitbaters van feestzalen reageren voorzichtig positief op de versoepeling die de Nationale Veiligheidsraad heeft aangekondigd. 'We zijn heel tevreden, maar 2020 is sowieso een verloren jaar', zegt Rudy Maes die 9 feestlocaties uitbaat in West-Vlaanderen.

Rudy Maes reageert verrast op dit positieve nieuws. Hij is heel tevreden maar toch ook voorzichtig. 'Vorig jaar is verloren voor ons maar 2021 kan gered worden als maatregelen niet weer verstrengen', zegt hij. 'We zijn klaar om via het protocol van de horeca te werken. Dit positief signaal was nodig om sluitingen zoals de bekende feestzaal De Vossenberg in Hooglede te vermijden'.

Rudy Maes is CEO van de groep Eccellenza met onder meer Cortina (Wevelgem), Klokhof (Kortrijk), Kasteel d'Aertrycke (Torhout), Huyze Gezelle (Kuurne), De Hoop (Waregem), Villa Kruiscalsyde (Pittem) en Cleen Schardauw (Sint-Eloois-Winkel).

Wat is beslist voor feesten?

Feesten die professioneel worden georganiseerd (zoals recepties, trouwfeesten, ...) zijn voortaan onderworpen aan dezelfde regels als de horeca. Dat wil zeggen dat er geen limiet is voor het maximum aantal gasten. Het aantal wordt beperkt door de capaciteit van de zaal.

Uitzondering zijn dansfeesten. Die zijn nog altijd verboden.

En voor wie zelf een (privé-)evenement organiseert, blijft het aantal gasten beperkt tot maximaal 10 personen met kinderen jonger dan 12 jaar dus niet meegeteld. s en 400 personen buitenshuis van toepassing. Hierop kunnen alleen uitzonderingen gemaakt worden door de burgemeester.

