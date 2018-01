Verstoord treinverkeer in West-Vlaanderen

Door een ongeval op het spoor tussen Harelbeke en Waregem was er urenlang geen treinverkeer op lijn 75 tussen Deinze en Kortrijk.

Het ongeval gebeurde op de middag in de buurt van een brug in Waregem. In Desselgem zaten 150 passagiers vast op een trein, ze werden geëvacueerd. Tussen Deinze en Kortrijk en werden vervangbussen ingelegd.

Vanuit Waregem reed er een pendeltrein naar Gent-Sint-Pieters. Reizigers vanuit Kortrijk naar het binnenland reisden alternatief via Oudenaarde.

Beschadigde bovenleiding

Sommige treinen moesten omgeleid worden via Lichtervelde, maar in Ardooie stond ook een trein stil door een beschadigde bovenleiding. Ook tussen Lichtervelde en Deinze werden vervangbussen voorzien. Zowat 80 reizigers die door het eerste ongeval werden omgeleid, hadden twee keer pech vandaag.

En was een pendeltreindienst tussen De Panne en Lichtervelde, wie van De Panne naar Gent moest, kon in Lichtervelde overstappen om verder via Brugge te reizen. Ook de kusttram nemen vanuit De Panne naar Oostende behoorde tot de mogelijkheden om naar het binnenland te gaan.