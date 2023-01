Verstoorde dienstverlening door acties stadspersoneel Oostende

Christoph Vandenbulcke, ACV Openbare Diensten: “Wij maken ons ernstig zorgen over het aangepaste meerjarenplan van het bestuur Oostende. Er wordt een efficiëntie-oefening voorzien voor alle diensten. Het doel is 3,5% personeelsvermindering. De stad garandeert dat de personeelsinkrimping niet met naakte ontslagen zal gebeuren. We krijgen echter geen informatie over hoe dit zal gebeuren, welke diensten getroffen zullen worden en hoe de werklast verdeeld zal worden over de andere personeelsleden.”

De vakbonden vinden ook dat de Stad Oostende het sociaal overleg niet respecteert. “Het kan niet dat het personeel van Oostende nogmaals voor voldongen feiten wordt gesteld: eerder deze legislatuur is de thuiszorg van de stad al geprivatiseerd en heeft met beslist om de ziekenhuiscampus Henri Serruys af te splitsen van het AZ Sint-Jan en te fusioneren met AZ Damiaan, wat de facto ook een privatisering betekent. We eisen respect voor al het personeel van het bestuur Oostende.”