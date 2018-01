Vertraging nieuwe Kruispoortbrug zorgt voor ergernis

De vroegere brug is al meer dan een jaar weggenomen omdat ze stuk was. De Vlaamse Waterweg belooft al lang een vervangbrug, maar nu is de datum alweer vooruitgeschoven, naar midden februari. Er zijn problemen met de levering van de onderdelen. Bruggelingen missen de brug erg. An Vandevelde, buurtbewoner Kruispoort Brugge: “Het zorgt voor stress. Je kunt geen kant meer op. Soms sta ik anderhalf uur in de file. Ik hoop dat de brug er snel komt.” (lees verder onder de foto)

Midden februari

De Vlaamse Waterweg beklemtoont dat ze zo snel mogelijk een veilige en goed functionerende brug wil installeren. Claudia Van Vooren, De Vlaamse Waterweg: “Eind januari worden alle onderdelen op een ponton geladen. Begin februari gaan we monteren en we hopen dat de brug midden februari open kan voor het verkeer.”

Lees ook: