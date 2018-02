In Oostende zijn ze er helemaal klaar voor maar de administratieve molen in Ramsgate draait traag. Ten vroegste in mei zullen er opnieuw ferries varen tussen Oostende en Ramsgate.

In Oostende hebben ze alle voorbereidingen getroffen, zodra er een akkoord is tussen de haven van Ramsgate en de ferrymaatschappij Seabourne Freight start de bouw van een hekken rond de haven. Het zal dan nog wel drie maanden duren voor de eerste ferry tussen Oostende en Ramsgate het water in gaat.