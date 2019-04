Vertragingen alom: drukke uittocht is begonnen

Het Vlaams verkeercentrum verwacht heel wat hinder deze avond op de West-Vlaamse wegen aangezien heel wat toeristen terugkeren van de kust naar huis. Zo meldt het momenteel een vertraging van 30 minuten op de E40 tussen Brugge en Gent door het drukke verkeer.

Wie van de Brugge naar Antwerpen moet, neemt best de A11/E34. Het verkeer richting Gent gaat best via de E403 en Kortrijk.