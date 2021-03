Vertragingen spoor Brugge-Gent: werken afgerond

Eén spoor was de hele ochtend al beschikbaar, het andere spoor is sinds iets voor 9 uur weer beschikbaar voor het treinverkeer. De treinen die van Brugge naar Gent rijden, konden over dat ene beschikbare spoor.

De treinen in de omgekeerde richting moesten omrijden via Deinze en Lichtervelde. Reizigers die van Gent naar Brugge moeten, waren daardoor 15 à 20 minuten langer onderweg. Dat meldt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken.

Meer werken op komst

Naar aanleiding van die werken had de NMBS eind vorige week de reizigers al aangeraden om niet naar Oostende, Knokke of Blankenberge te reizen. Er werd een alternatieve treindienst uitgewerkt en er werden vervangbussen ingelegd.

Ook tijdens de weekends van 6-7 en 20-21 maart werkt Infrabel aan het spoor tussen Gent en Brugge en is er een aangepaste treindienst.