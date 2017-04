Vertrekhal luchthaven Oostende zit in nieuw kleedje

Voortaan kunnen reizigers vanuit een hypermoderne loungezone wachten op het vliegtuig. De capaciteit is fel uitgebreid en reizigers krijgen meer dan ooit de indruk dat ze op een internationale luchthaven zitten. De veranderingen in de security- en de vertrekhal passen in de totale restauratie van het luchthavengebouw dat 50 jaar oud is.

Er is maar liefst anderhalf miljoen euro geïnvesteerd in de nieuwe vertrekhal. "Hier kunnen de passagiers voor drie vluchten op hetzelfde moment verwerkt worden", zegt Marcel Buelens, de luchthavenmanager. "Daarna kunnen mensen sneller in de taxfreezone die ook volledig nieuw ingericht is. Het restaurant en de wachtzone zijn VIP-ruimtes, reizen wordt nu extra comfortabel".