Vervoer op maat in Westhoek krijgt extra Vlaamse middelen

Er is heel wat aan het bewegen op vlak van openbaar vervoer. Ook in de Westhoek is de vervoerregioraad (waar 15 westhoekgemeenten in zitten) al een tijdje hard aan het werk om een nieuw mobiliteitsplan uit te werken. Het plan voor het kernnet en aanvullend net (trein- en buslijnen) wordt in de komende maand op alle gemeenteraden in de Westhoek ter goedkeuring voorgelegd. Daarmee zijn de belangrijkste lijnen uitgezet. Maar om de meest landelijke gebieden en dorpen vlot te bereiken, wordt een oplossing op maat gezocht. Het zogenaamde ‘vervoer op maat’.

"Vervoer op maat kan vele vormen aannemen", aldus Loes Vandromme, eerste schepen in Poperinge en Vlaams Parlementslid. "We kennen vooral de belbussen en misschien is dit concept in sommige gebieden nog altijd de beste manier om te beantwoorden aan de vervoersvraag. Maar het zou ook kunnen gaan over deelauto’s, deelfietsen, taxi’s, ... We moeten dit ter plaatse heel goed bekijken. Er is ruimte en nu dus ook wat meer budget om te experimenteren."