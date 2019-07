Vervoersregio's beslissen zelf over vervoer op maat

Voor West-Vlaanderen gaat het om de vervoersregio's Westhoek, Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende. De Lijn voorziet in die regio's samen een kleine 58 miljoen euro in de bediening van het kernnet. Dat zijn de tramlijnen, de voorstedelijke en interstedelijke busverbindingen. Daarnaast mogen ze samen met De Lijn mee beslissen over een budget van ruim 30 miljoen voor het aanvullend net, dat aantakt op dat kernnet zoals verbindingen naar kleinere kernen of buitenwijken. Ze kunnen ten slotte autonoom beslissen over jaarlijkse budgetten voor vervoer op maat, dat inspeelt op particuliere vervoersnoden. (Zoals taxi's, Nestor, deelvoertuigen enz...) Dat alles is het gevolg van de invoering van het decreet Basisbereikbaarheid.

Meer inspraak voor lokale besturen

Met de nieuwe structuur wil dat het vervoer beter afgestemd wordt op de vraag van de reiziger en op de reële vervoersstromen. De bedoeling is om lokale besturen meer inspraak te geven in het openbaar vervoer op hun grondgebied. Vooral in de Westhoek is het aanbod van openbaar vervoer de laatste jaren afgebouwd en vormt dat een zeer groot probleem.