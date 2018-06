Verwaarloosde Albanese beren naar Oostvleteren

Dierenpark De Zonnegloed in Oostvleteren krijgt donderdag twee nieuwe gasten: twee bruine beren die in een krappe kooi zitten opgesloten bij een restaurant in de Noord-Albanese stad Shkodë.

De beren Mimi en Uli leven in erbarmelijke omstandigheden: ze lopen tussen hun eigen uitwerpselen en kunnen niet graven, klimmen of verfrissing zoeken in het water.

'Maffiapraktijken'

'Het is er een trend dat horecazaken daar pronken met beren in te kleine kooien, pure maffiapraktijken zijn het', zegt De Zonnegloed, het dierenpark dat verwaarloosde dieren opvangt.

De beren zijn in de kooien beland toen ze nog welpjes waren. Hun moeder is doodgeschoten door Albanese jagers. Samen met een lokale organisatie is een reddingsoperatie op getouw gezet. De beren zijn nu op weg naar ons land.